FC Bayern: Stimmen zum Auftaktsieg gegen Eintracht Frankfurt

„Er hat ein schönes Tor erzielt. Beim 6:1 haben wir super kombiniert. Jamal bekommt in dieser Situation eine Fairness-Medaille, weil er stehen bleibt und nicht direkt hinfällt. Sonst hätte es Elfmeter gegeben. Ich bin sehr zufrieden und mich freut die Energie innerhalb der Mannschaft. Das war in der vergangenen Saison nicht immer so. Deswegen freue ich mich sehr darüber und kann das etwas genießen.“