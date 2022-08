Fever Pit'ch Podcast: Ex-Frankfurter Franz würde Kostic nicht nachweinen

Der 29-Jährige zieht natürlich die Aufmerksamkeit auf sich. Drei Treffer und sechs Vorlagen brachten ihm in der Europa League die UEFA-Auszeichnung, bester Spieler des Wettbewerbs gewesen zu sein. Kostic hatte entscheidenden Anteil am epischen Triumph der Eintracht. Vor allem seine Gala-Vorstellung im Camp Nou beim FC Barcelona mit zwei Toren und einem Assist bleiben in Erinnerung.