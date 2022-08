Halbautomatische Abseitserkennung bald auch in Bundesliga

Frankfurt am Main (SID) - Die vom Fußball-Weltverband FIFA beschlossene Einführung der halbautomatischen Abseitserkennung bei der WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) wird mittelfristig auch in der Bundesliga zum Einsatz kommen. "Wenn die Technik einwandfrei funktioniert, glaube ich nicht, dass man sich ihr verschließen kann", sagte Videoschiedsrichter-Chef Jochen Drees am Mittwoch in Frankfurt/Main.