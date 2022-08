FC Bayern - Kimmich verrät: "Da habe ich schon nachgebohrt"

Besonders in der Offensive sei man sehr gut aufgestellt, so der 27-Jährige, das habe auch das Supercup-Spiel bei RB Leipzig (5:3) gezeigt: „Wenn man dann auch sieht, welche Spieler bei uns gegen Leipzig noch eingewechselt wurden: Wenn ich mich in einen Außenverteidiger von RB hineinversetze und 60 bis 70 Minuten gegen Serge Gnabry und Jamal Musiala verteidigt habe - und dann kommen Leroy Sané und Kingsley Coman rein, da müsste ich schon mal schlucken.“