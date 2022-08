Köln weiter ohne Uth - "Unser Spiel um- und durchsetzen"

Dabei war Julian Chabot per Roter Karte nach einer Notbremse in der ersten Hälfte vom Platz geflogen. Er habe mit dem Abwehrspieler gesprochen, so Baumgart, "was man anders oder besser hätte machen können. Aber Fußball ist ein Fehler-Sport. Es geht darum, in Kleinigkeiten die beste Lösung zu finden. In der Roten Karte steckt viel mehr drin als nur die letzte Aktion von Jeff."