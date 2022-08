Liverpool-Gerüchte um Bellingham: Das steckt wirklich dahinter

Im Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 37 wird die heiße Transferphase eingeläutet: Was passiert beim BVB noch? Geht Thomas Meunier zu Barcelona? Findet sich noch ein Abnehmer für Manuel Akanji? Alexander Zickler war zu Gast im Doppelpass. Der Co-Trainer von Marco Rose hat erstmals über das BVB-Aus gesprochen und zugegeben: „Im Hintergrund liefen die Dinge nicht immer optimal.“ Was Zickler wirklich damit gemeint hat und welche Person die treibende Kraft hinter der Rose-Entlassung war, enthüllen Patrick und Oliver in einer neuen Ausgabe. Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist immer dienstags auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.