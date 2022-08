Modeste beim BVB ist ein Experiment - Bundesliga-Kolumne

Trainer Steffen Baumgart gab dem Menschen Modeste so ziemlich alles, was er für sein Spiel brauchte. Peter Stöger, unter dem er 2017 25 Tore schoss, gelang das gleiche. Zwischendrin, auf Stationen in China oder danach als Leihspieler in St. Etienne (Frankreich), passierte nicht so viel.