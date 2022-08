Modeste-Wechsel zum BVB! "Ich gehe nicht wegen des Geldes": Abschied von Köln

Nach der Unterschrift richtete sich der Franzose, der mit Unterbrechung sieben Jahre für die Kölner aufgelaufen war, an die Fans. „Ich wusste, dass dieser Tag kommen wird, aber ich wusste nicht wann und wie“, begann er seinen emotionalen Post auf Instagram und fügte hinzu: „Tief im Inneren habe ich immer gehofft, dass er so spät wie möglich kommen würde - und warum hätte ich nicht meine Karriere in Köln beenden sollen?“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)