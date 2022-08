Verletzungssorgen: Köln denkt über weitere Transfers nach

„Mit den Verletzungen ist eine neue Situation entstanden. Wir werden den Transfermarkt in den nächsten Tagen sondieren und schauen, ob wir uns in der Defensive noch einmal sinnvoll verstärken werden“, sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller. Transferschluss ist am Donnerstag, den 1. September. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)