Vom Buhmann zum Fußballgott: Alex Meier verabschiedet sich endgültig

Dabei dauerte es bei seinem Debüt nur 78 Minuten, bis das Netz erstmals wackelte. Und es war ein typischer Meier, den die Frankfurter Fans am 9. August 2004 am Tivoli in Aachen zu sehen bekamen: Vorlage Patrick Ochs – und im Rückraum stand die Nummer 14, die souverän mit der Innenseite den Rest erledigte.