Bundesliga: 1. FC Köln – 1. FC Union Berlin, 0:1 (0:1)

Timo Hübers avancierte vor 49.500 Zuschauern zum Unglücksraben, als er gegen die Gäste mit einem Eigentor in Erscheinung trat (3.). Der Tabellenführer führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit einem Wechsel – Steffen Tigges kam für Florian Dietz – startete der FC in Durchgang zwei. In der 62. Minute änderte Steffen Baumgart das Personal und brachte Kingsley Schindler und Dejan Ljubicic mit einem Doppelwechsel für Benno Schmitz und Kristian Pedersen auf den Platz. Mit Jordan Siebatcheu und Sheraldo Becker nahm Urs Fischer in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Kevin Behrens und Sven Michel. Das I-Tüpfelchen auf den enttäuschenden Auftritt von Köln setzte Luca Kilian, der in der 81. Minute die Ampelkarte für sich reklamierte. Letztendlich gelang es den Gastgebern im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war der 1. FC Union Berlin die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.