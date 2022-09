FC Bayern: Hasan Salihamidzic zählt Mannschaft nach Augsburg-Pleite an

Der Rekordmeister hatte sich am Samstag den Augsburgern mit 0:1 geschlagen geben müssen, damit die erste Saison-Niederlage kassiert. Vorausgegangen waren drei Unentschieden in Folge - so schlecht war Bayern zuletzt vor 20 Jahren in der Saison 2001/02, als es unter Trainer Otmar Hitzfeld sieben sieglose Liga-Spiele gab.