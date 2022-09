Bundesliga: Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim, 1:0 (1:0)

79.300 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Dortmund schlägt – bejubelten in der 16. Minute den Treffer von Marco Reus zum 1:0. Zur Pause reklamierten die Gastgeber eine knappe Führung für sich. In der Halbzeitpause veränderte die TSG 1899 Hoffenheim die Aufstellung in großem Maße, sodass Sebastian Rudy, Pavel Kaderabek und Muhammed Damar für Dennis Geiger, Robert Skov und Christoph Baumgartner weiterspielten. In der Schlussphase nahm Edin Terzic noch einen Doppelwechsel vor. Für Julian Brandt und Marius Wolf kamen Giovanni Reyna und Niklas Süle auf das Feld (83.). Der Halbzeitstand von 1:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Borussia Dortmund bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.