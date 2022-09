Bundesliga: FC Augsburg – Hertha BSC, 0:2 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Enrico Maaßen schickte Ruben Vargas aufs Feld. Arne Maier blieb in der Kabine. Dodi Lukebakio besorgte vor 25.789 Zuschauern das 1:0 für die Hertha. Für frischen Wind sollte Einwechselmann Marco Richter sorgen, dem Sandro Schwarz das Vertrauen schenkte (69.). In der 74. Minute änderte Enrico Maaßen das Personal und brachte Florian Niederlechner und André Hahn mit einem Doppelwechsel für Ermedin Demirovic und Mergim Berisha auf den Platz. Hertha BSC baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Richter in der 90. Minute traf. Letzten Endes ging die Hertha im Duell mit dem FCA als Sieger hervor.