BVB: Das immer wiederkehrende Problem von Niklas Süle! Dortmund-Verteidiger nicht fit?

Doch dass sich Niklas Süle am Vorabend seines 27. Geburtstags gegen die TSG Hoffenheim richtig beweisen kann, erscheint unwahrscheinlich. Obwohl Borussia Dortmund am Freitag (ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) zumindest vorübergehend an die Spitze der Bundesliga springen kann, dürfte der Nationalspieler beim Anpfiff außen vor sein.