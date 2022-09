BVB: "Mein Ziel war weg" - Marwin Hitz über Wechsel, schönsten BVB-Moment und Magath

„Felix Magath hat mich am stärksten geprägt. Er war mein erster Trainer in Deutschland, ich bin unter ihm erwachsen und richtig fit geworden. Magath hat mir Zeit gegeben, mich körperlich in Bundesligaform zu bringen“, erzählte Hitz. „Aber auch für meine mentale Entwicklung war er das Beste, was mir passieren konnte. Er fordert sehr viel, aber wenn du es bei ihm schaffst, hast du fürs Leben gelernt“, zeigte sich Hitz auch heute noch dankbar für seinen ehemaligen Trainer.