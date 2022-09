FC Bayern: Fans kritisieren Uli Hoeneß nach Aussagen zu Katar bei Heimspiel gegen Leverkusen

Auslöser der Proteste war der Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini. Sie war von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie gegen die Kopftuch-Regeln verstoßen haben soll. Was genau mit Amini nach ihrer Festnahme geschah, ist unklar. Die junge Frau war ins Koma gefallen und am 16. September in einem Krankenhaus gestorben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)