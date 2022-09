FC Bayern: Jetzt spricht Konrad Laimer über die wochenlange Hängepartie

Kurz vor Ende der Transferphase war Laimer übrigens auch noch vom FC Liverpool umworben worden. Für den Spieler aber keine ernsthafte Option - was wohl nicht mit dem Interesse der Bayern zu tun hatte: „Das war nicht so heiß, dass noch was gegangen wäre. Ein überstürzter Abgang ist nicht mein Ding. Wenn ich wechseln sollte, will ich das in Ruhe durchdenken und entscheiden, nicht von heute auf morgen.“