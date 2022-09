Hinrunden-Aus für diese beiden BVB-Stars! Personalsorgen in Dortmund

Sportchef Sebastian Kehl hatte nach dem 1:0-Sieg in Hoffenheim gesagt, dass man nicht um eine Operation herumkomme und der Mittelfeldspieler dem BVB bis November fehlen werde. Aufgrund der Bundesliga-Pause im November und Dezember - die WM in Katar geht vom 20. November bis 18. Dezember - bedeutet das das Hinrunden-Aus. (News: Darum fehlt Bellingham in CL-Liste)