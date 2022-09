FC Bayern: Nagelsmann der Richtige? So denkt Matthäus

Zuletzt hatte es der Rekordmeister in der Bundesliga nach drei souveränen Siegen zu Saisonbeginn viermal in Folge verpasst, einen Sieg einzufahren. Am Samstag verloren die Münchener mit 0:1 beim FC Augsburg. Matthäus hält es für möglich, „dass man sich ein wenig ablenken hat lassen vom überragenden Saisonstart“.