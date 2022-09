Rose-Rache am BVB geglückt! RB Leipzig schlägt Borussia Dortmund

Orban traf nach einer Szoboszlai-Ecke per Kopf für die auf zwei Positionen veränderten Leipziger und profitierte dabei auch von einem Sekundenschlaf von Nico Schlotterbeck, der wie schon zuletzt in der Champions League beim 3:0 gegen den FC Kopenhagen neben Niklas Süle (Startelf-Debüt in der Bundesliga) verteidigte. Mats Hummels saß erneut auf der Bank.