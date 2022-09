Überteuerte Dauerkarten? BVB-Insider packt aus

„Die Argumentation des BVB ist, dass in der Karte auch das Nahverkehrsticket drin ist, mit dem man - und das muss man lobend hervorheben - durch ganz NRW fahren kann. Das gibt‘s beim FC Bayern nicht“, sagt Giogios zwar. „Allerdings profitieren Fans, die in Dortmund wohnen, nicht davon. Die können sich im wahrsten Sinne nichts davon kaufen“, so Giorgios.