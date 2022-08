BVB-Erlösung für Modeste! Erstes Tor und emotionaler Jubel gegen Hertha BSC

Nachdem der zuvor so kritisierte Neuzugang von Borussia Dortmund sein neues Team gegen Hertha BSC in Führung gebracht hatte (32. Minute), schrie er seine Erleichterung laut heraus und rannte direkt an die Seitenlinie zu Trainer Edin Terzic. (ANALYSE: Die katastrophale Modeste-Bilanz)