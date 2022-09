Was der FC Bayern in den Griff kriegen muss - Kommentar nach 1:2 bei Union

Die Bayern aber hatten sich ihr zweites Liga-Remis in Folge in erster Linie selbst zuzuschreiben. Was nicht etwa dem Fehlen einer echten Neun beziehungsweise 40-Tore-Mann Robert Lewandowski geschuldet war, sondern vielmehr dem Hang dazu, komplizierte statt einfache Dinge zu machen. Nagelsmann sprach von einem „Konzentrationseinbruch“, sein Team sei speziell im letzten Drittel „zu schlampig“ zu Werke gegangen.