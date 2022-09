Was will Max Eberl bei RB Leipzig? Kommentar von Pit Gottschalk

Da waren zum Beispiel die permanenten Spielerwechsel von der einen Red-Bull-Filiale in Salzburg zum Red-Bull-Standort in Leipzig, die Eberl störten. Er fühlte sich als Konkurrent übervorteilt: „Das hat für mich einen faden Beigeschmack, weil sie im Grunde zwei Kader haben.“ (News: So kritisierte Eberl einst RB Leipzig)