Bundesliga heute live: FC Schalke - Augsburg im TV, Stream, Ticker

Damit das gelingt, sollen mehr Tore her. Bisher mangelte es Schalke in der Offensive an Durchschlagskraft. Deshalb wurde die Länderspielpause genutzt. „Wir haben viel an der Präzision in der Offensive gearbeitet. Ich wollte die Abschlussqualität verbessern“, sagte Trainer Frank Kramer vor dem Duell gegen Augsburg. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)