Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern, Dortmund - Stuttgart live im TV, Stream, Ticker - Mané auf der Bank

Nun wartet für den Interimstrainer der Schwaben eine auf dem Papier deutlich schwierigere Aufgabe als es bislang der VfL Bochum und Arminia Bielefeld waren. Der VfB Stuttgart gastiert am Samstag bei Borussia Dortmund, die ihrerseits nach drei sieglosen Spielen in der Liga wieder in die Spur kommen wollen.