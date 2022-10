DFB-Pokal: Erst wacklig, dann furios - Bayern im Achtelfinale

Für beide Mannschaften steht am Samstag bereits das nächste Pflichtspiel auf dem Programm. Die Münchner reisen in der Bundesliga zum Topspiel bei der TSG Hoffenheim, der FC Augsburg empfängt RB Leipzig. Leon Goretzka wendete sich nach dem Spiel mit einer Kampfansage an die Konkurrenz: „Wir werden jetzt Woche für Woche hochmotiviert in die Spiele gehen und versuchen, einiges in Fußballdeutschland wieder gerade zu rücken“, sagte er im ZDF.