DFB: WM? Hansi Flick lobt Füllkrug

Spätestens am Sonntagnachmittag war klar, dass Niclas Füllkrug wohl besser keine Pläne für die WM-Pause schmieden sollte. „Er gibt uns etwas, was wir in der Form nicht haben von der Qualität“, lobte Bundestrainer Hansi Flick am Rand der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen den Toptorschützen der Fußball-Bundesliga: „Er verkörpert vieles, was einen Zentrumsstürmer ausmacht.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)