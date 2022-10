Elfmeter-Wirbel um BVB: Karim Adeyemi lacht über den Eintracht-Ärger

Frank Hellmann (Vorstandsmitglied Eintracht Frankfurt): „So machen wir die Schiedsrichter zu Kaspern! Die Souveränität auf dem Platz muss das höchste Gut sein. Im Zusammenspiel mit dem VAR ist die nicht gewährleistet. Dadurch tritt ein grundsätzliches Problem zutage. Diesmal sind wir die Leidtragenden, das nächste Mal die anderen Vereine. Wir schwächen mit dem Verfahren die Souveränität der Schiedsrichter und in so entscheidenden Situationen kommen wir nicht zu einer gerechten Betrachtung. Diesem Thema muss man sich stellen. Die Souveränität des Schiedsrichters auf dem Platz muss gewährleistet bleiben. Das mag unglücklich sein, davon bin ich aber ein Freund. Dann muss man damit leben, dass man die Gerechtigkeit nicht so herstellt, wie sich das der ein oder andere vorstellt. Oder man gibt dem VAR Zeit und die Möglichkeit, einen Impuls zu geben, wenn die Wahrnehmung auf dem Feld falsch ist. Aber so, wie es jetzt ist, kann es nicht weiterlaufen.“