FC Bayern: Herbert Hainer lästert bei JHV über BVB

Mit jeweils 16 Zählern lagen die beiden Topteams jeweils zwei Zähler hinter dem SC Freiburg, die am Sonntag zu Gast in München sind (Bundesliga: FC Bayern - SC Freiburg, So. ab 19.30 Uhr im LIVETICKER), und vier Punkte hinter Tabellenführer Union Berlin, der ebenfalls am Sonntag den BVB empfängt (Bundesliga: Union Berlin - BVB, So. ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).