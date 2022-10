Nach zwei Siegen: Rose und Leipzig mit Remis in Mainz

Rose, der in Mainz an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, veränderte seine Startelf im Vergleich zur Champions-League-Partie am Mittwoch gegen Celtic Glasgow (3:1) gleich auf mehreren Positionen. Torhüter Peter Gulacsi (Kreuzbandriss) wurde erneut von Janis Blaswich vertreten. In der Abwehr durfte nur Willi Orban erneut beginnen. In Abdou Diallo, Benjamin Henrichs und Marcel Halstenberg kamen drei frische Kräfte zum Zug.