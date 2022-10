Tränen bei Terzic! BVB-Coach nach 2:2 gegen FC Bayern emotional

Was ihn so bewegte, wollte er nicht erklären. Auf der Pressekonferenz fügte er an: „Es war privat eine sehr schwere Woche. Es waren so viele Emotionen in diesem Stadion heute Abend. Dieses Stadion verdient solche Abende mit so vielen Emotionen. Wir haben es während Corona echt vermisst. Heute haben wir großen Teamgeist gezeigt und haben es uns so verdient, die Fans so zum Feiern zu bringen.“ (NEWS: Süle kontert Kritiker)