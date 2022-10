VfB-.Krise: Ex-Bayern-Star Holger Badstuber kritisiert Mislintat und Spieler

Bei der Hoffnung auf Besserung setzt Badstuber vor allem auf seine Ex-Kollegen Philipp Lahm und Sami Khedira, die beim VfB inzwischen als Berater fungieren (VfB Stuttgart: Lahm und Khedira müssen VfB retten! Kolumne von Tobias Holtkamp). Für die Zukunft wünscht Badstuber seinem Ex-Club, dass man an der Mercedesstraße „Konstanz findet und irgendwann endlich wieder zu einer festen Größe in der Bundesliga wird.“ So gehöre es sich „für einen grandiosen Verein wie Stuttgart.“