FC Bayern: Warum Tuchel Minjae Kim nicht zum Sündenbock machen will

„Die Fehler passieren in einem guten Antrieb, darum fällt die Kritik auch milde aus. Die gibt es inhaltlich natürlich, aber es ist einfach, ihn zu unterstützen, weil man ihn eigentlich nur ein bisschen zügeln muss, ein bisschen zurückhalten. Das ist die beste Herangehensweise“, meinte Tuchel am Freitag auf der PK vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart in der Bundesliga (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER).