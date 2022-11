1. FC Köln ist einfach platt, WM-Pause kommt gelegen - Kolumne von Tobias Holtkamp

Das Turnier in Katar, das mitten im November in den Fußball-Kalender rauscht, ist der große Rettungsanker für Baumgart und seine Kölner. Keine andere Mannschaft, so hat es den Anschein, hat die ungewöhnlich frühe und echt lange Winterpause so nötig wie der mittlerweile auf Platz 12 abgerutschte FC. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)