Die Hornets belegen in der zweiten englischen Liga den vierten Platz und haben die direkten Aufstiegsplätze eins und zwei (sieben und fünf Punkte Rückstand) im Blick, sie wollen sich in Zukunft in der Premier League etablieren. Mit Manga, der in Frankfurt respektvoll Perlentaucher genannt wurde, sieht Eigentümer Gino Pozzo große Chancen, dieses ambitionierte Vorhaben zu erreichen.