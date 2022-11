Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart, 2:0 (1:0)

30.210 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 30. Minute den Treffer von Moussa Diaby zum 1:0. Der VfB brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Leverkusen hatte bis zur Pause Bestand. In der 66. Minute stellte Michael Wimmer um und schickte in einem Doppelwechsel Tanguy Coulibaly und Luca Pfeiffer für Josha Vagnoman und Tiago Barreiros de Melo Tomas auf den Rasen. Kurz vor Ultimo war noch Jonathan Tah zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Bayer 04 Leverkusen verantwortlich (82.). Michael Wimmer wollte Stuttgart zu einem Ruck bewegen und so sollten Juan José Perea und Laurin Ulrich eingewechselt für Enzo Millot und Chris Führich neue Impulse setzen (85.). Mit Diaby und Nadiem Amiri nahm Xabier Alonso Olano in der 87. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Karim Bellarabi und Daley Sinkgraven. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten von Bayer.