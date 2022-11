Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Wie auch schon in den vergangenen Spielen muss Terzic auf Kapitän Marco Reus verzichten. Der 33-Jährige fehlte zuletzt mit einer Verletzung am rechten Sprunggelenk und verpasst damit auch die WM in Katar. BVB-Youngster Youssoufa Moukoko, der sich vor dem Duell gegen die Wölfe in bestechender Form befand, freut sich hingegen über eine Chance in Hansi Flicks Aufgebot.