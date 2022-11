Bundesliga: DFL mit härteren Strafen bei Verstoß gegen Lizenzregeln

Damit passt die DFL ihre Regeln den UEFA-Richtlinien an. Dort steht in Artikel 69 im Reglement zu Klublizenzierung und finanzieller Nachhaltigkeit: „Der Lizenzbewerber muss in seinem Jahresabschluss bzw. Zwischenabschluss eine Nettoeigenkapitalposition ausweisen, die: a. positiv ist; oder b. sich seit dem letzten 31. Dezember um mindestens 10 Prozent verbessert hat.“