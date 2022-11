Bundesliga: DFL-Versammlung - Bremer Antrag abgeschmettert

Werder hatte durch Spielerverkäufe im Sommer 2021 seine wirtschaftliche Situation deutlich verbessert, diese aber aufgrund von Prämienzahlungen in der Rückrunde 2021/22 wieder verschlechtert. Obwohl die Hanseaten in der Gesamtbetrachtung der vergangenen Spielzeit also einen Gewinn einfahren konnten, haben sie gegen die Auflagen verstoßen.