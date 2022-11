BVB: Dortmund patzt gegen den VfL Wolfsburg

VfL-Verteidiger Micky van de Ven erzielte in der 6. Minute das 1:0 für das Team Niko Kovac. Nationalspieler Lukas Nmecha traf in der Nachspielzeit zum Endstand (90.+1). Wolfsburg sammelte aus den letzten vier Spielen zehn Punkte und rutscht damit an die europäischen Plätze heran. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)