BVB: Teils vogelwild! Das sind Dortmunds größte Abwehrprobleme

Aber auch Schlotterbeck und Süle, die wiederum von Flick nominiert wurden, standen im Anschluss an die Niederlage in der Kritik. SPORT1-Experte Stefan Effenberg meinte im STAHLWERK Doppelpass: „Einen Tag vorher war die WM-Nominierung, aber dass beide Spieler nun so unterirdisch performt haben, dafür habe ich kein Verständnis.“