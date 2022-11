WM 2022: Flick nominiert Kader mit Götze, Füllkrug & Moukoko- Hummels, Reus & Gosens raus

„Dieser Kader gibt uns viele Möglichkeiten“, sagte Flick bei der Berufung seiner „Wüstensöhne“ am DFB-Campus in Frankfurt: „Wir sind sehr, sehr froh, dass wir so eine Qualität haben.“ Das Ziel bleibt der WM-Triumph, in der Gruppe warten zunächst die Gegner Japan, Spanien und Costa Rica.