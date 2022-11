Choupo-Moting verzaubert FC Bayern! Ist das schon Weltklasse?

Seit seinem Wechsel von Paris Saint-Germain nach München hat der 33-Jährige noch nie so oft für den FCB eingenetzt wie aktuell: In der Saison 2020/21 traf er in 32 Spielen neun Mal, 2021/22 in 26 Spielen ebenfalls neun Mal - und in der laufenden Spielzeit steht er nach nur 14 Partien bereits bei zehn Treffern.