Diesen Moment wird Joshua Kimmich nie vergessen

Beim 8:2-Erfolg gegen den FC Barcelona beim Finalturnier in Lissabon aufgrund der Coronapandemie waren viele Bayern-Spieler vom hohen Ergebnis überrascht, so Kimmich. „Das war der Wahnsinn. In der Halbzeit kamen wir mit einer 4:1-Führung in die Kabine zurück. Wir sahen uns alle nur an und dachten: „Das ist verrückt. Was ist denn hier los?“ Wir konnten es nicht fassen. In der zweiten Halbzeit sind wir dann rausgegangen und haben vier weitere Tore geschossen. Verrückt!“