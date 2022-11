FC Bayern: Der Winterfahrplan des Rekordmeisters

Das Reiseziel könnte nicht passender sein: Nur zwei Wochen nach dem WM-Finale in Katar wird der FC Bayern in ein sechstägiges Trainingslager in die katarische Hauptstadt reisen. Und doch ist das Trainingslager im Wüstenstaat umstritten - auch bei den eigenen Mitgliedern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)