RB Leipzig: PK mit Trainer Rose LIVE - Mintzlaff weg, Werner verletzt - wie geht es weiter?

„Er hat es in England richtig gut gemacht. Was man bei ihm schnell vergisst, dass er vor zwei Jahren noch in der 2. Liga in Fürth gespielt hat. Dann eine Bomben-Entwicklung genommen hat, viele Tore vorbereitet hat und auch einige geschossen. Dann bei Hoffenheim ebenfalls eingeschlagen. Jetzt bei uns einer der Vielspieler. Er hat oft die meisten Sprints, die meisten Flanken. Der bringt soviel mit. David ist von der Mentalität her ein absoluter Top-Spieler. Er ist immer da fürs Team. Der wird seinen Weg gehen und bei der WM eine gute Rolle spielen. Es ist richtig und wichtig, bei der WM auf Raum zu setzen.“