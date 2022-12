Bundesliga: Tauziehen um Youssoufa Moukoko hält BVB auf Trab - Bleibt er oder geht er?

Was seine Worte wert sind, könnte sich schon in den kommenden Tagen und Wochen zeigen: Ab dem Jahreswechsel darf Moukoko, der in der laufenden Saison an zwölf Toren für den BVB direkt beteiligt war, auch mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Wechsel zum 1. Juli verhandeln (ARTIKEL: Was der BVB Moukoko geboten hat).