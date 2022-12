Das neue Leben des Michael Rensing - das macht der Ex-Bayern-Torwart heute

Rensing: Ich hatte eine wundervolle Zeit mit vielen Titeln beim FC Bayern. Ich bin mit der B- und der A-Jugend sowie den Profis mehrfach Deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Danach mit den Amateuren in der dritten Liga Meister, habe viele Bundesliga-, DFB-Pokal-, UEFA-Cup- und Champions League-Spiele gemacht. Es ging für mich acht Jahre immer steil bergauf. Ab 2008 fehlte die Spielpraxis wegen der neuen Ü23-Regelung bei den Amateuren, ich war aus der U21-Nationalmannschaft altersbedingt raus und hatte auch bei den Profis nicht mehr viele Einsätze, nachdem Olli verlängert hatte. Dann war Sepp Maier nach sieben Jahren als mein Torwarttrainer weg und nach 14 Jahren Olli war - überspitzt gesagt - alles verkehrt, was man gemacht hat. Ich hatte noch keine Erfahrungen als Nummer 1 auf dem Niveau und es fehlte natürlich auch eine gewisse Lockerheit. Dazu lief es als Mannschaft nicht gut. Zum ersten Mal in meiner Karriere hatte ich eine schwierige Phase, in der ich auch nicht das gezeigt habe, was ich konnte. Das ist aber ganz normal und jeder Spieler erlebt das in einer langen Karriere. Es verläuft nie gleichförmig, Wellen gehören dazu. Und somit war es Zeit für eine Veränderung. Beim 1. FC Köln habe ich dann wieder meine Klasse unter Beweis gestellt. Das waren im Nachhinein alles wertvolle Erfahrungen. (NEWS: Bayerns knifflige Torwartsituation)